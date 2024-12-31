Sinop'ta balıkçıların ağına takılan mersin balığı tekrar denize salındı
Sinop'ta balıkçıların ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı yeniden suya bırakıldı.
Sinop'ta balıkçıların ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı yeniden suya bırakıldı.
Avcılık yapmak için Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Erdem Üstün'ün suya bıraktığı ağa, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı takıldı.
Üstün tarafından ağdan kurtarılan balık, daha sonra tekrar denize salındı.
Balığın denize bırakıldığı anlar ise bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin balığının popülasyonunun artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl Karadeniz'e 11 bin mersin balığı yavrusu bırakılmıştı.
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