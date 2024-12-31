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        Sinop'ta balıkçıların ağına takılan mersin balığı tekrar denize salındı

        Sinop'ta balıkçıların ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı yeniden suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:39
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        Sinop'ta balıkçıların ağına takılan mersin balığı tekrar denize salındı
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        Sinop'ta balıkçıların ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı yeniden suya bırakıldı.

        Avcılık yapmak için Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Erdem Üstün'ün suya bıraktığı ağa, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı takıldı.

        Üstün tarafından ağdan kurtarılan balık, daha sonra tekrar denize salındı.

        Balığın denize bırakıldığı anlar ise bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Mersin balığının popülasyonunun artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl Karadeniz'e 11 bin mersin balığı yavrusu bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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