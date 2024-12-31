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        Sinop'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:46
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        Sinop'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 57 ACE 793 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Çarşı Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan T.D’ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve T.D. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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