Sinop'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
A.Y. idaresindeki 57 ACE 793 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Çarşı Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan T.D’ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve T.D. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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