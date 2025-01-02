Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta öğrenciler arasında münazara etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğrenciler arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta öğrenciler arasında münazara etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğrenciler arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenciler arası münazara yapıldı.

        "Başarılı olmada zeka ve çalışmak önemlidir" konu başlığı altında yapılan münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

        Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bir lideri diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, farklı fikirleri dinleyerek doğru bir şekilde harmanlama becerisi olduğunu söyledi.

        Bu tür münazara etkinliklerinin öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

        "Burada sergilediğiniz takım çalışması, ifade yeteneği ve eleştirel düşünme becerileri, sizleri gelecekte büyük başarılara taşıyacak. Hepinizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe Vali Özarslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
        Sinop Valisi Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyare...
        Sinop Valisi Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyare...
        Sinop'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        Dikmen'de Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi
        Dikmen'de Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi