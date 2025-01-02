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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:50
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Halil Ö’nün kullandığı 34 GAH 663 plakalı otomobil, Sinop-Erfelek kara yolu Çelen köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Y. idaresindeki 57 ACB 209 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Ramazan Y. ile diğer araçtaki Oğuzhan Y. ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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