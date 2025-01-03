Sinop'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 317 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

TOKİ tarafından Ordu Mahallesi'nde inşa edilen 317 konuttan bir bölümünün anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende, anahtarlarını teslim alarak ilk kez ev sahibi olan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Mustafa Özarslan, törende, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir projenin daha hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin modern mimarisi, altyapısı ve sosyal alanlarıyla Sinop'a yeni bir vizyon, yeni bir değer sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Özarslan, devletin en önemli önceliklerinden birinin de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Özarslan, TOKİ'nin ülkenin yüz akı ve geleceğin güvencesi olduğuna dikkati çekerek, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 317 sosyal konutu, planlanan takvim doğrultusunda hak sahiplerine teslim etmeye başlıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözeten devletimizin ne kadar güçlü olduğuna bugün burada bir kez daha şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Özarslan, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile TOKİ yetkililerine teşekkür etti. Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından bazı hak sahiplerine anahtarları teslimi edilerek kurdele kesildi. Özarslan daha sonra hak sahipleriyle yeni evlerini gezerek, incelemelerde bulundu.