Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

        Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 317 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 317 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

        TOKİ tarafından Ordu Mahallesi'nde inşa edilen 317 konuttan bir bölümünün anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

        Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende, anahtarlarını teslim alarak ilk kez ev sahibi olan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Vali Mustafa Özarslan, törende, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir projenin daha hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

        Projenin modern mimarisi, altyapısı ve sosyal alanlarıyla Sinop'a yeni bir vizyon, yeni bir değer sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Özarslan, devletin en önemli önceliklerinden birinin de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

        Özarslan, TOKİ'nin ülkenin yüz akı ve geleceğin güvencesi olduğuna dikkati çekerek, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 317 sosyal konutu, planlanan takvim doğrultusunda hak sahiplerine teslim etmeye başlıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözeten devletimizin ne kadar güçlü olduğuna bugün burada bir kez daha şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Özarslan, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile TOKİ yetkililerine teşekkür etti.

        Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından bazı hak sahiplerine anahtarları teslimi edilerek kurdele kesildi.

        Özarslan daha sonra hak sahipleriyle yeni evlerini gezerek, incelemelerde bulundu.

        Bu arada konutların tamamının 31 Ocak'a kadar hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Özel okullarda zam oranları belli oldu
        Özel okullarda zam oranları belli oldu
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta öğrenciler arasında münazara etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta öğrenciler arasında münazara etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı