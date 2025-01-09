Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktor Yılmaz'ın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

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