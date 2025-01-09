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        Sinop Valisi Özarslan, 2024'te kentte 280 uyuşturucu operasyonunda 487 kişinin yakalandığını bildirdi

        Sinop'ta, güvenlik güçlerince geçen yıl düzenlenen 280 uyuşturucu operasyonunda 487 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:25
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        Sinop Valisi Özarslan, 2024'te kentte 280 uyuşturucu operasyonunda 487 kişinin yakalandığını bildirdi
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        Sinop’ta, güvenlik güçlerince geçen yıl düzenlenen 280 uyuşturucu operasyonunda 487 kişi yakalandı.

        Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte 2024’te gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

        Özarslan, paylaşımında, gençlerin ve ülkenin geleceğini zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olduklarını vurguladı.

        Paylaşımında, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına yönelik rakamlar vererek mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

        “İlimizde 2024 yılında güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen 280 uyuşturucu operasyonunda 487 şahsı yakaladık. 63 şahıs tutuklandı ve 25 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde ve onlara göz açtırmıyor. Zehir tacirlerini ve bunları kullananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz.”

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