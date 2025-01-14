Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 17 kişiye idari para cezası verildi

Sinop'ta 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 17 kişiye, 41 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop 112 Acil Çağrı Merkezine geçen yıl 262 bin 597 çağrı geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli yeni nesil 112 yazılım sisteminin kullanıldığı çağrı merkezine düşen çağrılara ortalama 3,22 saniyede yanıt verildi.

112 Çağrı Merkezini asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul ettiği tespit edilen 17 kişiye ise 41 bin 580 lira idari para cezası kesildi.