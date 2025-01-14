Gerze'de eski malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde eski malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop’un Gerze ilçesinde eski malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gerze Devlet Hastanesinin kullanılmayan eski malzemelerinin konulduğu Atatürk Mahallesi’ndeki alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında hasar meydana geldi.
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