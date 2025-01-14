Boyabat'ta pazar esnafına çorba ikram edildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince pazar esnafına çorba ikram edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince pazar esnafına çorba ikram edildi.
Ekiplerce pazar yerinde tezgah açan esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Hasan Kara, soğuk kış günlerinde vatandaşları sıcak çorbayla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Çorba dağıtımlarının devam edeceğini vurgulayan Kara, "Bu proje sadece bir sıcak çorba ikramı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile oluyor." dedi.
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