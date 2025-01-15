Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Boyabat Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz bölgede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.
Daha sonra OSB sanayi parsellerinin arsa tahsis metrekare fiyatları, altyapı payının belirlenmesi ve 2025 yılı hizmet tarifesi görüşüldü.
Gündem maddelerinin görüşmesi ardından dilek ve temennilerin cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.
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