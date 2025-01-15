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        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:19
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        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Boyabat Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz bölgede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

        Daha sonra OSB sanayi parsellerinin arsa tahsis metrekare fiyatları, altyapı payının belirlenmesi ve 2025 yılı hizmet tarifesi görüşüldü.

        Gündem maddelerinin görüşmesi ardından dilek ve temennilerin cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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