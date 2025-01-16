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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:19
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, adreste yapılan aramada, 29 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve malzemeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar altın ve para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyeti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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