Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

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