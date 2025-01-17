Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

        Orta Karadeniz’de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

        Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

        Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 2024'te kaçak su ürünleri avcılığı yapanlara 2 milyon 170 bin lira...
        Sinop'ta 2024'te kaçak su ürünleri avcılığı yapanlara 2 milyon 170 bin lira...
        Boyabat ve Türkeli'de öğrenciler karne aldı
        Boyabat ve Türkeli'de öğrenciler karne aldı
        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da karne heyecanı yaşandı
        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da karne heyecanı yaşandı
        Sinop'ta savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı
        Sinop'ta savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı
        Sinop'ta yeni Adalet Sarayı binası inşa edilecek
        Sinop'ta yeni Adalet Sarayı binası inşa edilecek
        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü