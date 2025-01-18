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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Sinop İl Kongresi'nde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'deki 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz bugün itibarıyla, Allah'a hamdolsun. Hedefimiz 2028'de tüm hanelerimizde kullandığımız gazı kendi gazımız olarak üretmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:45
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Sinop İl Kongresi'nde konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'deki 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz bugün itibarıyla, Allah'a hamdolsun. Hedefimiz 2028'de tüm hanelerimizde kullandığımız gazı kendi gazımız olarak üretmek." dedi.

        Bayraktar, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, evlerde, iş yerlerinde kullandıkları doğal gazın ithalatını azaltmak ve bitirmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        İhtiyaç duyulan enerjiyi ithal etme meselesinin en çok üzerinde durdukları konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Doğal gazı evlere götürüyoruz ama Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, gemilerle dünyanın her yerinden ithal ettiğimiz doğal gazı dedik ki artık azaltmamız lazım. Türkiye'yi mutlaka enerjide Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımız kılmamız lazım." diye konuştu.

        Türkiye'de kullanılan doğal gazın bir kısmını üretir hale geldiklerine dikkati çeken Bayraktar, doğal gaz ve petrol aramacılığı konusunda 2016 yılında yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

        Mavi vatanda doğal gaz ve petrolle ilgili aranmayacak yer bırakılmayacağının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Bunu yaparken öyle geçmişte yapıldığı gibi, yabancı büyük firmalarla ortalık yaptık, Karadeniz'de aramalar yaptık bir netice alamadık değil. 'Bir şeyleri değiştirmek lazım' dedik ve 'Kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknisyenlerimizle bu aramaları yapacağız' dedik. Böyle yola çıktık ve 2020 yılında pandeminin ortasında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptık. Adına, 'Sakarya gaz sahası' dedik. 'Yeniden Türkiye'nin enerji bağımsızlığı doğuyor' dedik. Bugün hamdolsun, dünyada rekor süre içerisinde o doğal gazı evlerimize ulaştırır hale geldik. Türkiye'deki 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz bugün itibarıyla, Allah'a hamdolsun. Hedefimiz 2028'de tüm hanelerimizde kullandığımız gazı kendi gazımız olarak üretmek."

        - Nükleer enerji çalışmaları

        Bakan Bayraktar, yeni doğal gaz ve petrol keşiflerinin devam etmesiyle devlet olarak özellikle dar gelirli vatandaşların üzerlerindeki enerji yükünü almaya gayret ettiklerini dile getirerek, bunu yapabilmeleri için Türkiye'nin daha çok doğal gaz ve petrol üretmesi gerektiğini anlattı.

        Artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer rüyasını da AK Parti iktidarında hayata geçiriyoruz. 1950'lerden beri Türkiye, nükleer enerji yapmaya çalışmış. Her iktidar döneminde böyle bir niyet ortaya koymuş. 1970'lerde bugün Mersin Akkuyu'daki santralin yer tespiti yapılmış. Nihayet AK Parti iktidarında 2010 yılında Rusya ile anlaşma imzaladık, Meclis'imizden geçti, onaylandı ve o anlaşmayla bugün Akkuyu'da 4 tane reaktör inşası devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi. İnşallah bir benzeri burada, Sinop'ta olacak. Türkiye mutlak suretle kesintisiz enerjiye sahip olmak istiyorsa, doğal gazda dışa bağımlılığını bitirmek istiyorsa, mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda."

        Dünyada çoğu gelişmiş olan 30'un üzerindeki ülkede, Avrupa ülkelerinde 400'den fazla nükleer santral bulunduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Hala 15 ülkede 63 reaktörün inşası devam ediyor. Şimdi dünyada tüm gelişmiş ülkeler bu nükleeri yaparken, bakıyorsunuz Türkiye'de birileri toplanıyor, nükleere karşıyız. Neden karşısınız; Türkiye'nin büyümesine, Türkiye'nin gelişimine karşı oldukları için karşılar. Nükleer yapmadığımız zaman daha güvenli olduğumuzu nasıl iddia edebiliriz? Iğdır'a yürüme mesafesinde Ermenistan'da nükleer santral var. Batıda Bulgaristan, Makedonya, Çekya'da var, Fransa'da var. Fransa, enerjisinin yüzde 78'ini nükleer enerjiden karşılıyor. Onlar yapınca hiçbir sıkıntı yok, Türkiye yapmaya kalkınca burada birileri o sebepten, bu sebepten buna karşı. Biz kararlılıkla bu yolda yürüyoruz. İnşallah Sinop'taki nükleer santral 4 reaktörle Sinop'un çehresini değiştirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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