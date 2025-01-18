Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Sinop İl Kongresi'nde konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'deki 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz bugün itibarıyla, Allah'a hamdolsun. Hedefimiz 2028'de tüm hanelerimizde kullandığımız gazı kendi gazımız olarak üretmek." dedi.

Bayraktar, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, evlerde, iş yerlerinde kullandıkları doğal gazın ithalatını azaltmak ve bitirmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İhtiyaç duyulan enerjiyi ithal etme meselesinin en çok üzerinde durdukları konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Doğal gazı evlere götürüyoruz ama Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, gemilerle dünyanın her yerinden ithal ettiğimiz doğal gazı dedik ki artık azaltmamız lazım. Türkiye'yi mutlaka enerjide Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımız kılmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'de kullanılan doğal gazın bir kısmını üretir hale geldiklerine dikkati çeken Bayraktar, doğal gaz ve petrol aramacılığı konusunda 2016 yılında yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Mavi vatanda doğal gaz ve petrolle ilgili aranmayacak yer bırakılmayacağının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken öyle geçmişte yapıldığı gibi, yabancı büyük firmalarla ortalık yaptık, Karadeniz'de aramalar yaptık bir netice alamadık değil. 'Bir şeyleri değiştirmek lazım' dedik ve 'Kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknisyenlerimizle bu aramaları yapacağız' dedik. Böyle yola çıktık ve 2020 yılında pandeminin ortasında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptık. Adına, 'Sakarya gaz sahası' dedik. 'Yeniden Türkiye'nin enerji bağımsızlığı doğuyor' dedik. Bugün hamdolsun, dünyada rekor süre içerisinde o doğal gazı evlerimize ulaştırır hale geldik. Türkiye'deki 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz bugün itibarıyla, Allah'a hamdolsun. Hedefimiz 2028'de tüm hanelerimizde kullandığımız gazı kendi gazımız olarak üretmek."

- Nükleer enerji çalışmaları

Bakan Bayraktar, yeni doğal gaz ve petrol keşiflerinin devam etmesiyle devlet olarak özellikle dar gelirli vatandaşların üzerlerindeki enerji yükünü almaya gayret ettiklerini dile getirerek, bunu yapabilmeleri için Türkiye'nin daha çok doğal gaz ve petrol üretmesi gerektiğini anlattı.