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        CHP Sinop Milletvekili Karadeniz'den maden sahası tepkisi

        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat ilçesinde kurulması planlanan maden sahasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:26
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        CHP Sinop Milletvekili Karadeniz'den maden sahası tepkisi
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        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat ilçesinde kurulması planlanan maden sahasına tepki gösterdi.

        Boyabat Çevre Platformu tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Boyabat'ın istemediği bir şeyi Boyabat'a yapmaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

        Siyaset yapmak için değil, çevreyi, doğayı ve insanı korumak için bir araya geldiklerini vurgulayan Karadeniz, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Maden sahasını durdurmak için mahkemeye dava açtık. Mahkeme süreci devam ederken hala oralarda ağaç kesiyorlar. Mahkeme devam ederken suç işliyorsunuz. Ben milletvekiliniz olarak Meclis'te sonuna kadar mücadelemi vereceğim." dedi.

        Basın açıklamasına, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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