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        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:13
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        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Beyaz örtüyle kaplanan bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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