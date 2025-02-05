Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

        Kar ile buzlanmaya karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Benzer Haberler

        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu
        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu
        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü
        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü
        Dikmen'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Dikmen'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Balıkçılar Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar öncesi Sinop Limanı'na sığ...
        Balıkçılar Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar öncesi Sinop Limanı'na sığ...
        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı