Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Durağan'da Ulusal Vefa Programı kapsamında 120 kişiye hizmet verildi

        Sinop'un Durağan ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı kapsamında 2024 yılında 120 kişiye hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durağan'da Ulusal Vefa Programı kapsamında 120 kişiye hizmet verildi
        ABONE OL

        Sinop'un Durağan ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı kapsamında 2024 yılında 120 kişiye hizmet sunuldu.

        Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara farklı alanlarda hizmet sunuluyor.

        Vakıf çalışanları tarafından ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapılanlara gerekli görülmesi halinde psikolojik destek de sağlanıyor.

        Bu kapsamda geçen yıl ilçede 120 kişiye hizmet verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Galatasaray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın kupa 11'i belli oldu!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Dikmen Kaymakamı Doğancı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Dikmen Kaymakamı Doğancı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Sinop'ta kar nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta kar nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu
        Türkeli'de kar yağışı etkili oldu
        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü
        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü
        Dikmen'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Dikmen'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı