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        Boyabat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:05
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        Boyabat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.T. idaresindeki 55 AIJ 241 plakalı traktör, Sinop-Boyabat kara yolunun onuncu kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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