Boyabat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.T. idaresindeki 55 AIJ 241 plakalı traktör, Sinop-Boyabat kara yolunun onuncu kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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