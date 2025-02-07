Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada ise 283 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 28, Dikmen'de 12, Durağan'da 20, Gerze'de 13, Türkeli'de 4, Erfelek'te 24, Boyabat'ta 9, merkez ilçede de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

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