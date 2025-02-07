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        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:43
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        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 28, Dikmen'de 12, Durağan'da 20, Gerze'de 13, Türkeli'de 4, Erfelek'te 24, Boyabat'ta 9, merkez ilçede de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada ise 283 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

        Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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