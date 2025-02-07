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        Sinop'ta tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:21
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        Sinop'ta tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        B.G'nin kullandığı 55 JF 085 plakalı tuğla yüklü kamyon, Samsun-Sinop kara yolu Yaykıl mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza sonrası yola dökülen tuğlalar ise karayolları ekiplerince kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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