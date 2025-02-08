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        Sinop'ta aracın çarptığı yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:15
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        Sinop'ta aracın çarptığı yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Y.C.A’nın kullandığı 57 EE 134 plakalı otomobil,-Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.D’ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, aracın çarptığı C.D. ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan İ.B. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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