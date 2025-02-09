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        Sinop'ta 123 köyde karla mücadele çalışması yapıldı

        Sinop'ta, İl Özel İdaresi ekipleri, ilin tamamında etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 123 yerleşim biriminde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:14
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        Sinop'ta 123 köyde karla mücadele çalışması yapıldı
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        Sinop'ta, İl Özel İdaresi ekipleri, ilin tamamında etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 123 yerleşim biriminde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

        Kentte 4 gün süreyle devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bazı bölgelerde kar kalınlığının 90 santimetreyi bulduğu kentte, İl Özel İdaresi 9 ilçede 116 personel ve 48 iş makinesiyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yürüttü.

        İl Özel İdaresi kayıtlarına göre, 4 gün süreyle ekipler, kar yağışının tekrar kapattığı yolların da açılması suretiyle 4 bin 260 kilometrelik alanda kar küreme çalışması yaptı.

        Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talepler üzerine 27 hastanın da hastanelere ulaştırılmasını sağladı, ayrıca farklı bölgelerde 25 cenaze için de yol açma işlemi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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