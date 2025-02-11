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        Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kar sonrası görüntülendi

        Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:28
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        Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kar sonrası görüntülendi
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        Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte bir haftadır devam eden kar yağışı, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

        Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru ve tarihi geçmişleri 100 yıla dayanan iki su değirmeni de bulunan şelale beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, AA muhabirine, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Her mevsim güzel olan şelalenin karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

        "Özellikle kara hasret kalan çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz hasretlerini burada gideriyorlar. Hafta sonu çok sayıda ailemizi burada misafir ediyoruz. Misafir etmeye de devam edeceğiz. İl Özel İdaresi ekiplerimizin çalışması sonucu ulaşımda herhangi bir sorun yok ama buraya gelecek misafirlerimizden meteorolojinin anlık uyarılarını takip etmelerini, gerekiyorsa araçlarına zincir takmalarını rica ediyoruz."

        Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlardan Muhammed Üstün ise yazın çok geldikleri şelaleyi karlar içinde görmenin ayrı bir keyif olduğunu söyledi.

        Karşılaştıkları manzaranın mükemmel olduğunu dile getiren Üstün, "Buraya yazın çok geldik bir de kışın gelelim dedik. Mükemmel bir doğa ortamı var. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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