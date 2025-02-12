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        Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

        Sinop'ta düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:29 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:38
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        Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi
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        Sinop’ta düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından Durağan ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste ve bir şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 tüfek, 1 kama ve 5 uzun namlulu silah dürbünü ele geçirildi.

        Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

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