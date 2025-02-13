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        Gerze'de okul servisi sürücüleri ve rehber personel bilgilendirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde okul servisi sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:44
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        Gerze'de okul servisi sürücüleri ve rehber personel bilgilendirildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde okul servisi sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, emniyet görevlileri, servis sürücüler ve rehber personel katıldı.

        Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapılan programda, emniyet görevlilerince katılımcılara taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler, bulundurulması gereken evraklar, Karayolları Trafik Kanunu ve öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

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        Galeri

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