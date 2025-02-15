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        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:08
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        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Lala köyü Tavukçu Mahallesi'nde Haşim Yalçın'a ait iki katlı müstakil evin çatısında baca yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu çatıya yayılan yangını söndürdü.

        Yangında, evin çatısında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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