Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Lala köyü Tavukçu Mahallesi'nde Haşim Yalçın'a ait iki katlı müstakil evin çatısında baca yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu çatıya yayılan yangını söndürdü.
Yangında, evin çatısında hasar meydana geldi.
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