Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Yaşadıklarını ve çevresindeki olayları 42 yıldır günlüğüne not ediyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta 72 yaşındaki emekli imam Kazım Demirsöz, 42 yıldır yaşadıklarını ve çevresinde gelişen önemli olayları günlüğüne yazıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşadıklarını ve çevresindeki olayları 42 yıldır günlüğüne not ediyor
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta 72 yaşındaki emekli imam Kazım Demirsöz, 42 yıldır yaşadıklarını ve çevresinde gelişen önemli olayları günlüğüne yazıyor.

        Evli ve dört çocuk babası Demirsöz, 1983 yılında din görevlisi olarak görev yaptığı sırada günlük tutmaya başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca kendisine gönderilen aylık cuma hutbelerini not ederek başladığı günlük tutmayı alışkanlık haline getiren Demirsöz, daha sonraki yıllarda da yaşadığı ve çevresinde gelişen önemli olayları not etmeyi sürdürdü.

        Çevresindeki önemli günleri unutan kişilerin de ilk başvurduğu isim olan Demirsöz, AA muhabirine, görevi esnasında hutbelerin kaybolmaması için başladığı not alma alışkanlığının zamanla günlük yazmaya dönüştüğünü söyledi.

        İlk günlüğünü 1983 yılında yazmaya başladığını anlatan Demirsöz, önemli olayları düzenli olarak yazdığını, şimdiye kadar 42 günlük yazdığını belirtti.

        Sağlığı el verdiği sürece günlük yazmaya devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Demirsöz, şöyle konuştu:

        "Müftülükten aylık hutbeler verirlerdi bize. Bunları kağıda yazardım ama bazen kaybolurdu. Sonra takvime not etmeyi düşündüm. Takvime birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü hafta hutbelerini yazmaya başladım. Sonrasında bu sadece hutbeyle kalmasın, olayları da yazmayı düşündüm. Bunu yıllarca devam ettirdim. Sonra dünyada, Türkiye'de, Sinop'ta, köyde, evde A'dan Z'ye olanı biteni yazmaya başladım. Merak sardı. 72 yaşındayım, 30 yaşında başladım, 42 yıldır yazmaya devam ediyorum. Ömrümün sonuna kadar da yazmayı düşünüyorum."

        - Doğum tarihini soranlar oluyor

        Demirsöz, günlük tuttuğunu bilenlerin özel günleri veya yaşanan bir olayın tarihini unuttuklarında kendisine başvurarak öğrenmek istediklerini belirterek, "Mesela bazıları doğduğu tarihi bile bilmiyor. Efendim annem, babam bilmiyor, geliyorlar bana ağabey, amca neyse 'Benim doğum tarihimi not almış mısınız, bir bakar mısınız?' diyorlar. Ben de bakıyorum, buluyorum. Hayret ediyorlar. Ölenler oluyor, tarihi yönden seçimler, siyasi ve benzeri olaylar oluyor. Onları not ediyorum. Yani o gün önemli ne olay olmuşsa onlarla ilgili not yazdım." diye konuştu.

        Emekli imam, günlüklerini evinin bir bölümünde özenle sakladığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TMSF'den kayyım açıklaması
        TMSF'den kayyım açıklaması
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Sinop'ta hava muhalefeti balık avcılığını ve fiyatları olumsuz etkiliyor
        Sinop'ta hava muhalefeti balık avcılığını ve fiyatları olumsuz etkiliyor
        Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket...
        Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket...
        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar...
        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar...
        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
        Boyabat Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı