Sinop'ta eğitime kar engeli

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Sinop’ta, kar nedeniyle il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

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