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        Sinop'ta eğitime kar engeli

        Sinop'ta, kar nedeniyle il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 08:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:22
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        Sinop'ta eğitime kar engeli
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        Sinop’ta, kar nedeniyle il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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