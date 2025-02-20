Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi

        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Sinop Cezaevi dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi
        ABONE OL

        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Sinop Cezaevi dronla görüntülendi.

        Kentte yüksek kesimlerin ardından sahilde de kar yağışı etkisini gösterdi.

        Milattan önce 7. yüzyılda kurulan ve 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen deniz kıyısındaki Sinop Kalesi, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzellik oluşturdu.

        Sinop Kalesi'nin yanı sıra Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile müzeyi çevreleyen surlar da beyaza büründü.

        Kentteki tarihi mekanların kar altındaki manzarası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop kıyılarında binlerce denizanası görüntülendi
        Sinop kıyılarında binlerce denizanası görüntülendi
        Sinop'ta eğitime kar engeli
        Sinop'ta eğitime kar engeli
        Sinop'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Sinop'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Sinop'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı