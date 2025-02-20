Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi

Sinop Kalesi'nin yanı sıra Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile müzeyi çevreleyen surlar da beyaza büründü.

Milattan önce 7. yüzyılda kurulan ve 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen deniz kıyısındaki Sinop Kalesi, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzellik oluşturdu.

Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Sinop Cezaevi dronla görüntülendi.

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