Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi
Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Sinop Cezaevi dronla görüntülendi.
Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Sinop Cezaevi dronla görüntülendi.
Kentte yüksek kesimlerin ardından sahilde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Milattan önce 7. yüzyılda kurulan ve 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen deniz kıyısındaki Sinop Kalesi, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzellik oluşturdu.
Sinop Kalesi'nin yanı sıra Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile müzeyi çevreleyen surlar da beyaza büründü.
Kentteki tarihi mekanların kar altındaki manzarası dronla görüntülendi.
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