Boyabat'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, güvenlik kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlçemizde asayiş ve bağımlılıkla mücadele konusunda emniyetimiz, jandarmamız hassasiyetle çalışıyorlar, ciddi operasyonlar yapıyorlar ve devam edecekler. Uyuşturucuyla ve her türlü bağımlılıkla mücadele ederken de gençlerimizi çocuklarımızı bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Okullarımızda seminerler düzenleyip uzman arkadaşlarımız tarafından uyuşturucunun, bağımlılığın gençleri ne gibi felaketlere sürüklediğini anlatmaya çalışıyoruz. Annelerimiz de uyuşturucu ve bağımlılık konusunda aile içi iletişimde olsun. Yani hem önleyici tedbirler hem de yasal uygulamalarla bağımlılıkla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

Yılmaz, ilçedeki trafik denetimlerine yönelikte bilgiler vererek, "Gece ve gündüz cadde ve sokaklarda hız yapan, egzoz patlatan motosikletlere karşı da tolerans tanımadan cezai işlemler uyguluyoruz. Biz cezalandırma taraftarı değiliz ancak, bir taraftan kendilerini ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan, sesi ve gürültüsüyle insanlarımızı rahatsız edenlere karşı da asla tolerans tanıyamayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Kara da ilçedeki sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, Kaymakamlıkla işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.