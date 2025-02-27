Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Sinop'ta basın toplantısı düzenledi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların, hukuki dayanaklarının zayıf olduğunu savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Sinop'ta basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların, hukuki dayanaklarının zayıf olduğunu savundu.

        Karatepe, CHP Sinop İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini savunan Karatepe, ülkenin gerçek gündeminin çarşı, pazardaki yüksek fiyatlar olduğunu dile getirdi.

        Yalçın Karatepe, CHP'nin, son mahalli idareler seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade ederek, bunu hazmedemeyen bazı kesimlerin farklı yollarla iktidar yürüyüşlerine engel olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara da işaret eden Karatepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de 414 civarında bir belediyeyi, çok sayıda büyükşehir belediyesi bunların içinde olmak üzere kazandık. Bizim beklediğimiz ama iktidarın beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Bu seçim sonuçlarını henüz hazmedemediklerini biliyoruz. Seçim kaybetmeye alışkın olmadıkları için kaybettiklerinde neler yaptıklarını son uygulamalarda görüyoruz. Çok sayıda belediye başkanının yerine kayyum atandığını... Bugün Beykoz Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Onun soruşturması nereye evrilecek göreceğiz. Ama Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarımız şu an tutuklu. Bunların hukuki dayanaklarının ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Değişik zamanlarda hem hukukçu arkadaşlarımız hem Genel Başkanımız bunları ifade ediyor."

        Karatepe, bu tür soruşturmaları, gündemi değiştirmeye yönelik bir çaba olarak gördüklerini belirterek, CHP olarak tek gündemlerinin ise halkın geçim derdi olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!

        Benzer Haberler

        Türkeli'de berber fiyatlarına zam yapıldı
        Türkeli'de berber fiyatlarına zam yapıldı
        Saraydüzü'nde zabıtadan market ve fırın denetimi
        Saraydüzü'nde zabıtadan market ve fırın denetimi
        Boyabat'ta konaklama tesisleri denetleniyor
        Boyabat'ta konaklama tesisleri denetleniyor
        Sinop'ta 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Sinop'ta 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Türkeli'de balık fiyatlarında artış yaşandı
        Türkeli'de balık fiyatlarında artış yaşandı
        Boyabat'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı