CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Sinop'ta basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların, hukuki dayanaklarının zayıf olduğunu savundu.

Karatepe, CHP Sinop İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini savunan Karatepe, ülkenin gerçek gündeminin çarşı, pazardaki yüksek fiyatlar olduğunu dile getirdi.

Yalçın Karatepe, CHP'nin, son mahalli idareler seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade ederek, bunu hazmedemeyen bazı kesimlerin farklı yollarla iktidar yürüyüşlerine engel olmaya çalıştıklarını kaydetti.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara da işaret eden Karatepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de 414 civarında bir belediyeyi, çok sayıda büyükşehir belediyesi bunların içinde olmak üzere kazandık. Bizim beklediğimiz ama iktidarın beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Bu seçim sonuçlarını henüz hazmedemediklerini biliyoruz. Seçim kaybetmeye alışkın olmadıkları için kaybettiklerinde neler yaptıklarını son uygulamalarda görüyoruz. Çok sayıda belediye başkanının yerine kayyum atandığını... Bugün Beykoz Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Onun soruşturması nereye evrilecek göreceğiz. Ama Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarımız şu an tutuklu. Bunların hukuki dayanaklarının ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Değişik zamanlarda hem hukukçu arkadaşlarımız hem Genel Başkanımız bunları ifade ediyor."

Karatepe, bu tür soruşturmaları, gündemi değiştirmeye yönelik bir çaba olarak gördüklerini belirterek, CHP olarak tek gündemlerinin ise halkın geçim derdi olduğunu vurguladı.