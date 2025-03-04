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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:41
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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

        Apartmanın bacasında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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