Sinop'ta öğrenciler meslek sahibi ustalarla buluşturuldu

Sinop’un Erfelek ilçesinde öğrenciler, valilik tarafından hayata geçirilen "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" kapsamında meslek sahibi ustalarla bir araya geldi.

Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ustalar deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Programa katılan Kaymakam Ataberk Altun, öğrenciler ve ustalarla bir süre sohbet ederek, proje hakkında bilgiler aktardı.

Ataberk, projenin ilerleyen süreçlerde öğrencilerin eğitim ve iş hayatlarına önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı ve Vali Mustafa Özarslan’a katkılarından ötürü teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek’in de katıldığı programda, Ataberk, meslek sahibi ustalara projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.