Gerze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Sinop’un Gerze ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve diğer yetkililer de katıldı.

Gerze Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlikte, kadınların toplumdaki yeri ve önemi vurgulandı. Günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapılırken, kadın emeği ve başarısını konu alan şiirler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.