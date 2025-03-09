Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nda Şamata Takımı şampiyon oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 10 takımın mücadele ettiği "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sporda, İşte, Evde; Türk Kadını Her Yerde" mottosuyla düzenlenen final maçında, A Takımı ve Şamata Takımı karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonu Şamata Takımı olurken, Soğuk Servis Takımı ile Neşeliler Takımı arasındaki maç sonucunda da Soğuk Servis Takımı turnuvada 3. oldu.

Maçın bitmesiyle birlikte düzenlenen törende turnuvanın şampiyonu, 2. 3. ve 4 olan takım oyuncularına Kaymakam Enver Yılmaz ve Eşi Zahide Reyhan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Cihan Tosunoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta tarafından kupa ve madalyaları verilip, hatıra fotoğrafları çekildi.

Turnuvaya katılan takımlara ve izleyicilere teşekkür eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, "Evinin Sultanları Bakanlığımızın bir projesi. Bu projeyi biz her ay düzenli olarak devam ettiriyoruz. Bu proje kapsamında anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nı düzenledik. Bakanlığımızın 'Sporda, İşte, Evde; Türk Kadını Her Yerde' mottosuyla Türkiye'nin 81 vilayetinde yapılan bir turnuva. Bizim ilçemizde de yoğun katılımlı ve kıyasıya maçlarla çok güzel bir turnuva olmuş oldu. Sonuçta herkes kazandı. Bugün de tribünlerin dolduğu keyifle izlenen bir final maçı seyrettik. Devamı gelecek. Babalar da böyle bir turnuva istiyor. Babalar Günü'nde de babalarla ilgili bir turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz." dedi.