Boyabat Belediyesi sahipsiz köpekleri toplatacak

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ilçe merkezindeki sahipsiz köpeklerin toplanarak belediyeye ait barınağa götürüleceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Kara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilçede sahipsiz köpekleri toplatma kararı aldıklarını belirtti.

Kararın alınmasındaki temel amacın, hem sahipsiz hayvanların güvenliğini sağlamak, hem de vatandaşların huzurunu korumak olduğunu aktaran Kara, "Sokak köpeklerinin barınakta daha iyi şartlarda yaşayacaklarını düşünüyoruz. Bu süreçte hayvanseverler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacağız. Sahipli köpeklerin acil olarak bağlı tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, sahipli köpekler de sokak köpekleriyle birlikte alınarak barınağa teslim edilecektir. Bu durumun istenmeyen karışıklıklara yol açmaması için köpek sahiplerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların desteği ve işbirliğinin önemine değinen Kara, şunları kaydetti:

"Bu süreçte halkımızın anlayışına ve desteğine ihtiyacımız var. Sahipli köpeklerin bakımı konusunda daha sorumlu olunması, olası karışıklıkları önleyecektir. Süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek olup, tüm adımlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kararın uygulanması sırasında belediye ekiplerimiz titizlikle çalışacak olup sokak hayvanlarına zarar verilmemesi konusunda hassasiyet göstereceğiz."