Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan, Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatını inceledi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan, Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatını inceledi
        ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        İnşaat alanında incelemelerin ardından çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan’a Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı da eşlik etti.

        Vali Özarslan, yaptığı değerlendirmede, Gerze Hükümet Konağı'nın kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan ek bina inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        İnşaatın tamamlanmasının ardından halkın kamu hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağını aktaran Özarslan, projenin hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Boyabat Belediyesi sahipsiz köpekleri toplatacak
        Boyabat Belediyesi sahipsiz köpekleri toplatacak
        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı
        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı
        Gerze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Gerze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        Gerze'de öğrenciler arasında yetenek taraması yapıldı
        Gerze'de öğrenciler arasında yetenek taraması yapıldı