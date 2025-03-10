Sinop Valisi Özarslan, Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatını inceledi

İnşaatın tamamlanmasının ardından halkın kamu hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağını aktaran Özarslan, projenin hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Vali Özarslan, yaptığı değerlendirmede, Gerze Hükümet Konağı'nın kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan ek bina inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İnşaat alanında incelemelerin ardından çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan’a Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı da eşlik etti.

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