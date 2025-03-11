Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        THK'nin model uçak kursları öğrencilerin havacılığa merakını artırıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından açılan kurslara katılan öğrencilere, Türkiye'nin sivil havacılık tarihi anlatılarak, model uçak yapımı eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        THK'nin model uçak kursları öğrencilerin havacılığa merakını artırıyor
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından açılan kurslara katılan öğrencilere, Türkiye'nin sivil havacılık tarihi anlatılarak, model uçak yapımı eğitimi veriliyor.

        Kurulduğu 1925 yılından bu yana ülkenin sivil havacılık tarihine önemli katkılar sunan THK, 100'üncü yaşında açtığı kurslarla, geleceğin pilot ve mühendis adayı çocuklara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

        THK Sinop Şubesi tarafından açılan model uçak kursuna katılan ortaokul öğrencileri, burada sivil havacılık konusunda bilgiler edinerek, model Ata, Kırlangıç ve Flamingo uçaklarının yapımını öğreniyor.

        Kurslarda ayrıca öğrencilere THK yetkililerince THK'nin misyonu ve hedefleri anlatılıyor.

        THK Sinop Şubesi Başkanı Atilla Tezin, AA muhabirine, 100'üncü yaşını kutlayan THK'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

        Önemli misyonlarından birinin de sivil havacılığı insanlara sevdirmek olan THK'nin 100'üncü yılda buna yönelik faaliyetlerine ağırlık verdiğini anlatan Tezin, Sinop'ta da düzenledikleri farklı etkinliklerle THK'yi öğrencilerle bir araya getirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

        Bu etkinlikler içinde maket uçak kursunun ön plana çıktığını aktaran Tezin, kursa katılan öğrencilerden çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.

        Tezin, sivil havacılığın küçük yaşlardaki çocuklara sevdirilmesi faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "THK bilindiği gibi 100'üncü yaşını kutlamakta. Bu sebeple biz de çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdik. İlk etapta satranç ve kompozisyon yarışmaları düzenledik. Başka ne yapabiliriz derken THK'nin kuruluş amaçlarından biri sivil havacılığı insanlara sevdirmek olduğundan maket uçak kursu açmaya karar verdik. Kursumuzu açtık, 10 öğrenciyle devam ediyor. Biz buradan bir pilot yetiştirebilirsek bizim için ne mutlu. Çocuklar burada hem pilotluğu seviyor hem de uçaklar üzerindeki aerodinamiği öğreniyorlar. Bu sebeple gölde bir damlamız varsa ne mutlu bize."

        - "Çocuklarımız çok hevesli"

        Kurs öğreticisi Selvinaz Yahşi ise üç haftadır devam eden kursa çocukların severek geldiğini söyledi.

        Üç uçak modeli üzerinde verilen eğitimlerin çocukların sivil havacılık konusundaki bilgi ve birikimlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirten Yahşi, "Yaklaşık 10 öğrencimizle kursumuza başladık ve devam ediyor. Çocuklarımızın hepsi çok hevesli ve çok merak ederek geliyorlar. Bıraksak akşama kadar burada kalacaklar ama haftada iki saat yapıyoruz. Kafaları önde başka hiçbir şeyle ilgilenmeden işlerini yapıyorlar büyük bir merakla. Ben de ara sıra yardımcı oluyorum. Zaten önlerindeki krokilerde her şey belli. Çocuklarımız da zeki ve çalışkanlar." ifadelerini kullandı.

        - "Pilot olmayı isterim"

        Kursa katılan ortaokul 7. sınıf öğrencisi İnci Kaya, havacılığa ilgisi nedeniyle kursa katıldığını belirtti.

        Kursta kendilerine ilk olarak Ata uçağı modelinin yapımıyla ilgili eğitimler verildiğini anlatan Kaya, "Buraya gelmeden önce uçaklara karşı bir ilgim vardı. Burada da uçak modelleriyle tanışma fırsatımız oldu. İleriye dönük ne olur bilmem ama o bölümü kazanırsam pilot olmayı isterim. Uçağı düzenleyen, kodlayan kişi de olabilirim. Bunlara ilgi duyuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Sinop Valisi Özarslan, Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatını i...
        Sinop Valisi Özarslan, Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası inşaatını i...
        Sinop'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Boyabat Belediyesi sahipsiz köpekleri toplatacak
        Boyabat Belediyesi sahipsiz köpekleri toplatacak
        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı
        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı
        Gerze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Gerze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi