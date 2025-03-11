THK'nin model uçak kursları öğrencilerin havacılığa merakını artırıyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından açılan kurslara katılan öğrencilere, Türkiye'nin sivil havacılık tarihi anlatılarak, model uçak yapımı eğitimi veriliyor.

Kurulduğu 1925 yılından bu yana ülkenin sivil havacılık tarihine önemli katkılar sunan THK, 100'üncü yaşında açtığı kurslarla, geleceğin pilot ve mühendis adayı çocuklara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

THK Sinop Şubesi tarafından açılan model uçak kursuna katılan ortaokul öğrencileri, burada sivil havacılık konusunda bilgiler edinerek, model Ata, Kırlangıç ve Flamingo uçaklarının yapımını öğreniyor.

Kurslarda ayrıca öğrencilere THK yetkililerince THK'nin misyonu ve hedefleri anlatılıyor.

THK Sinop Şubesi Başkanı Atilla Tezin, AA muhabirine, 100'üncü yaşını kutlayan THK'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Önemli misyonlarından birinin de sivil havacılığı insanlara sevdirmek olan THK'nin 100'üncü yılda buna yönelik faaliyetlerine ağırlık verdiğini anlatan Tezin, Sinop'ta da düzenledikleri farklı etkinliklerle THK'yi öğrencilerle bir araya getirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Bu etkinlikler içinde maket uçak kursunun ön plana çıktığını aktaran Tezin, kursa katılan öğrencilerden çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.

Tezin, sivil havacılığın küçük yaşlardaki çocuklara sevdirilmesi faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"THK bilindiği gibi 100'üncü yaşını kutlamakta. Bu sebeple biz de çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdik. İlk etapta satranç ve kompozisyon yarışmaları düzenledik. Başka ne yapabiliriz derken THK'nin kuruluş amaçlarından biri sivil havacılığı insanlara sevdirmek olduğundan maket uçak kursu açmaya karar verdik. Kursumuzu açtık, 10 öğrenciyle devam ediyor. Biz buradan bir pilot yetiştirebilirsek bizim için ne mutlu. Çocuklar burada hem pilotluğu seviyor hem de uçaklar üzerindeki aerodinamiği öğreniyorlar. Bu sebeple gölde bir damlamız varsa ne mutlu bize."

- "Çocuklarımız çok hevesli"

Kurs öğreticisi Selvinaz Yahşi ise üç haftadır devam eden kursa çocukların severek geldiğini söyledi.