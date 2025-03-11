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        Sinop'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:34
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        Sinop'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlçe merkezi Cevizli Mahallesi’nde Ali Turan’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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