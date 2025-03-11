Sinop'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezi Cevizli Mahallesi’nde Ali Turan’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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