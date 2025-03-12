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        Dikmen'de tek katlı müstakil ev yandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:45
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        Dikmen'de tek katlı müstakil ev yandı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Kerim köyünde Erol Ö'ye ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dikmen Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

        Yangında, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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