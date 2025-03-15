Gerze'de bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.
Sinop’un Gerze ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katındaki evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dairenin mutfak bölümünde hasar oluştu.
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