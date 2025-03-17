Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.

        İlçeye bağlı Yenikent köyünde kullanılmayan okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında binanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta baharın habercisi leylekler Cuma Ovası'na gelmeye başladı
        Sinop'ta baharın habercisi leylekler Cuma Ovası'na gelmeye başladı
        Sinop'ta minik öğrenciler gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladı
        Sinop'ta minik öğrenciler gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladı
        Türkeli'de vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi
        Türkeli'de vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi
        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Sinop'ta TÜGVA tarafından iftar programı gerçekleştirildi
        Sinop'ta TÜGVA tarafından iftar programı gerçekleştirildi
        BBP Boyabat ilçe kongresi yapıldı
        BBP Boyabat ilçe kongresi yapıldı