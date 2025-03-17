Gerze'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.
Sinop’un Gerze ilçesinde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.
İlçeye bağlı Yenikent köyünde kullanılmayan okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında binanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.
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