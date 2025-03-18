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        Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

        Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:02
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        Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi
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        Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

        Kentte saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

        Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

        Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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