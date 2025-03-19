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        Sinop'ta Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı Toplantısı yapıldı

        Sinop'ta, Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:07
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        Sinop'ta Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı Toplantısı yapıldı
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        Sinop’ta, Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, sivrisinekle mücadele kapsamında yaz aylarında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, sivrisinekle mücadelenin süreklilik arz ettiğini söyledi.

        Yetkililer olarak sorunun farkında olduklarını ve çözümü noktasından gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

        “Sorunun neden kaynaklandığının farkına varıp, bu sorunun ortadan kaldırılması için ne gibi bilgiler kullanacağımızı, kimlerle beraber hareket edeceğimizi, bu mücadelenin ne kadar süreli olarak yapılacağını, hangi mücadelenin hangi aylarda yapılması gerektiğini hep birlikte bilmemiz lazım. Sivrisineklerin üremesi yalnızca büyük barajlarda, göletlerde ve su kanallarında değil, küçük su birikintilerinde de olmaktadır. Suyun ölçeği önemli değil. Bu konuda halkımızın özellikle hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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