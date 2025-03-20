Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen Nezehat Ö'ye, E.Y. idaresindeki 57 ABN 260 plakalı motosiklet çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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