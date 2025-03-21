Sinop'ta Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sinop’ta Nevruz Bayramı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlik halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından temsili demir dövme yapılan etkinlikte, öğrenci ve akademisyenler yumurta tokuşturdu. Yakılan ateşin üzerinden atlanmasıyla devam eden etkinlik, Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuları tarafından yapılan ok atışları ve kopuz gösteriyle sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sarı Saltuk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen nevruz kutlamalarında ise önce saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu.

Öğrencilerin Sinop Valisi Mustafa Özarslan’a nevruz tepsisini sunmasıyla devam eden etkinlik, nevruz ateşinin yakılması ve geleneksel ok atışlarının yapılmasıyla son buldu.