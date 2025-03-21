Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta 510 fidan toprakla buluşturuldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta 510 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi bahçesinde fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Hastane bahçesine 150 akasya, 350 kara dallı servi, 10 batı ladini fidanı dikildi.

        Boyabat Orman İşletme Müdürü Abdullah Kapucu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Okuduğumuz, kitap, yazdığımız defter, kalem, evlerimizdeki çoğu eşya orman ürünüdür. Daha önemlisi ise akciğerlerimize aldığımız oksijeni ağaçtan, ormanlarımızdan alıyoruz. Yani yeşil alanlar ekmek gibi su gibi doğal ihtiyacımızdır. Tabii ki fidanın dikilmesi kadar, yeşil alanlarımızın ormanlarımızın bakımı ve korunması da çok önemlidir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Sinop'ta Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Durağan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Durağan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Boyabat'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Boyabat'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Sinop'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze n...
        Sinop'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze n...
        Dikmen'de vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Dikmen'de vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Tarih öğretmeni atık malzemelerle minyatür obje ve hediyelik eşyalar üretiy...
        Tarih öğretmeni atık malzemelerle minyatür obje ve hediyelik eşyalar üretiy...