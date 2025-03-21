Boyabat'ta 510 fidan toprakla buluşturuldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi bahçesinde fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hastane bahçesine 150 akasya, 350 kara dallı servi, 10 batı ladini fidanı dikildi.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Abdullah Kapucu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Okuduğumuz, kitap, yazdığımız defter, kalem, evlerimizdeki çoğu eşya orman ürünüdür. Daha önemlisi ise akciğerlerimize aldığımız oksijeni ağaçtan, ormanlarımızdan alıyoruz. Yani yeşil alanlar ekmek gibi su gibi doğal ihtiyacımızdır. Tabii ki fidanın dikilmesi kadar, yeşil alanlarımızın ormanlarımızın bakımı ve korunması da çok önemlidir." dedi.