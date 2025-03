Boyabat'ta "Erbakan'ı Anlama ve Anma " programı düzenlendi

Boyabat ilçesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Fatih Müjdeci'nin konuşmacı olarak katıldığı "Erbakan'ı Anlama ve Anma " programı düzenlendi.

Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Muhammet Fatih Müjdeci, "Necmettin Erbakan Fotoğrafları" sergisini gezerek yetkililerden bilgi alıp, duygulandığını söyledi.

Kur'an okunarak başlayan programda konuşan Müjdeci, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın okul, gençlik dönemleri ve vefatına kadar gecen siyasi hayatını anlatarak, "Necmettin Erbakan hocamız ilim, fikir, aksiyon adamı olarak, mütevazi Müslüman yaşamı olan, imanla, azimle, gayretle mücadele ederek başbakan olunca ağır sanayi hamlesiyle 140 tane sanayi temeli atıp, bunların 80 tanesini hayata geçirdi. Türkiye ekonomisi altı ayda yüzde sekiz büyüdü. Refah Partisi Başkanı Erbakan ve uzman kadroları başbakanlığının on birinci ayında denk bütçe sayesinde faizi sıfırlama noktasına getirdiler. Erbakan, hiçbir zaman sinirlenmedi, kimseye iftira atmadı. Her zaman haklının, milletinin yanında oldu. Her zaman Allah'ın rızasını kazanmak istedi. Cenabı Allah bizlere onun açmış olduğu hakikat yolunda, milli görüş dergahında, siyaseti makam ve rakam için değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için beraber yol yürüyen, milli görüş zihniyetinin iktidara gelmesinde yol yürüyen Müslümanlar'dan eylesin. Erbakan'ı Anlama ve Anma programına katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, program sonunda Müjdeci'ye Erbakan tablosu hediye ederek, Erbakan'ın hayatı ve fikirlerini anlattığı için teşekkür etti.

Kara, konuşmasında "Ben Refah Partisinden başkan seçildiğimde parti rozetimi çıkardım, particilik yapmıyorum. Daire amirlerime de siyaset yapmayın diyorum. Siyaset yaparsam ben yaparım, ama yapmıyorum. Gelen herkesi kucaklıyorum. Halk seçim öncesi siyasetimize bakar. Ancak koltuğa oturunca siyaset değil hizmet bekler. Bu yüzden de çarşı içinde alnımız açık yürüyoruz. Bayram sonrasında da halka açık toplantı yapacağım, herkesi dinleyip sorularını cevaplandıracağım." diye konuştu.