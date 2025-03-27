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        Annesinin besleyemediği kuzu "Pamuk" evde bakımla hayata tutundu

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, ikiz dünyaya gelen ve annesi tarafından beslenemediği için bitkin düşen kuzuyu sahiplenen aile, "Pamuk" adını verdikleri kuzuya özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:38
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        Annesinin besleyemediği kuzu "Pamuk" evde bakımla hayata tutundu
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, ikiz dünyaya gelen ve annesi tarafından beslenemediği için bitkin düşen kuzuyu sahiplenen aile, "Pamuk" adını verdikleri kuzuya özenle bakıyor.

        Kentte manavı olan Gökhan Canel'in Abalı köyünde besicilikle uğraşan arkadaşının koyunu ikiz doğurdu.

        Koyunun doğum sonrası iki yavrusunu beslemekte güçlük çekmesi üzerine yavrulardan birini sahiplenen Canel, kuzuyu köyden alarak kent merkezindeki evine getirdi.

        Bir hafta önce doğan ve yeteri kadar beslenemediği için bitkin düşen kuzuyu önce veterinere götürerek aşılarını yaptıran Canel, daha sonra "Pamuk" adını verdiği kuzuyu sıcak ev ortamında biberonla besledi.

        Pamuk adlı kuzusuyla güneşli havalarda parkta gezintiye çıkan Canel, kuzusuna bir bebek gibi özenle bakıyor.

        - "Biz o yaşasın diye her şeyi yaptık"

        Canel, AA muhabirine, geçmiş yıllarda besicilikle uğraştığı için hayvan bakımına yabancı olmadığını söyledi.

        Besicilik yapan bir arkadaşının kendisini arayarak koyununun iki yavru doğurduğunu ancak annenin sadece birini besleyebildiğini anlattığını aktaran Canel, bunun üzerine kuzuyu ölmesin diye sahiplendiğini dile getirdi.

        Kuzuya bebek gibi baktığını anlatan Canel, "Kuzu annesinin ikinci yavrusu olduğu için bayağı sönük düşmüştü. Önce hapını içirdik, sonra aşısını yaptırdık. Tabii bunlara bakmayı bilmezseniz hayvan ölür. Ben daha önce de hayvan büyüttüğüm için öldürmedim. Evde bezledik, biberonla besledik. Yıkadık güzelce, hiçbir kokusu yok. Ha bir bebeğe bakmışsın, ha buna bakmışsın.” diye konuştu.

        Evin içinde sürekli peşlerinde olan kuzuyu güneşli havalarda parkta gezintiye çıkardığını da aktaran Canel, şunları kaydetti:

        "Pamuk sabah erkenden yatak odasının kapısına geliyor, yemek istiyor. Biz de hemen biberonla sütünü veriyoruz. Güneşli havalarda ise parka çıkarıyoruz. Geziyor, koşuyor, zıplıyor. Üzerinde elbisesi olduğu için üşümüyor da. Biz o yaşasın diye her şeyi yaptık. Doğumun üzerinden artık bir hafta geçti. Ölüm korkusunu atlattık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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